Uuring: Z- põlvkond kahetseb reisivõimaluste mööda laskmist kõige rohkem

Reisivõimaluste maha magamine on tekitanud kõige rohkem kahetsust just Z-põlvkonna, ehk 18-24 aastaste noorte seas, kelle hulgast kahetses kaotatud võimalusi tervelt 82 protsenti uuringus osalenutest, kirjutas Lonely Planet.

Lisaks sellele, et kõikidest vastajate vanusegruppidest kahetses kaotatud reisivõimalusi kõige rohkem Z-põlvkond, kahetses kõige suurem osakaal noorukitest ka reisidel liiga vähe piltide tegemist. Arvestades, et Z-põlvkonda nimetatakse vahel ka suure tehnoloogiavidinate kasutuse tõttu nii-öelda selfie generatsiooniks, ei ole see muidugi kuigi üllatav.