Eestlane Taanis: taanlased on õnnelikumad, kuna oma aega väärtustatakse rohkem

Eesti tudeng Kristina (29) on Taani pealinnas elanud juba kaks aastat ning tunneb end sealses kultuuris juba üsna koduselt. «Mulle hästi meeldib siin, kuidas inimesed panevad palju rõhku hetke nautimisele ja võtavad palju aega iseenda jaoks ja ka et teistega kokku saada. See minu meelest toimib hoopis teistmoodi kui Eestis,» kirjeldas ta heaoluriigi võlusid.

Kristina sõnul võtavad taanlased ekstra aega, et neil oleks hea olla. «Seal on pisikesed detailid, mis tekitavad sinus tunde, et on ülimalt mõnus olla ja soe. Isegi kui pole füüsiliselt soe, siis teistmoodi määral on soe. Inimesed reaalselt võtavad aega, et olla,» sõnas ta.

Sellisel olemise nautimisel on taanlastel suisa ka oma termin hygge, mis otse tõlgituna võiks tähendada midagi hubasuse ja soojuse vahepealset. Kuna hygge on Taani kultuuris niivõrd oluline, proovib riik seda suisa UNESCO pärandina registreerida. Kristina usub, et hygge näol ei ole tegemist millegi sellisega, mida mujal ei leiduks, kuid oluliseks muudab selle see, et sellisele nautlemisele on nimi pandud.

«Hygge on taanlastele väga omane. Ma arvan, et inimesed igal pool teevad seda, aga ei ole sellist kontseptsiooni loodud. Ehk siis kui, paned millelegi nime, siis justkui tekitadki selle asja. Ja kuna see on tekitatud, siis saadki seda teadlikult rohkem praktiseerida ja sellele rohkem rõhku panna,» kirjeldas ta.

Küsimusele, kas taanlasi võib siis ikkagi kõige õnnelikemaks inimesteks pidada vastas Kristina, et tema kogemuse põhjal on talle jäänud pigem mulje, et see õnnelikkus on kohati pinnapealne.

«Väljastpoolt tundub, et kõik elavad väga hästi, ilusates kodudes, õnnelikes peredes, kõik on hästi, palk on hea, elukvaliteet on meeletult kõrge,» loetleb ta Taani elu hüvesid. Kuid Kristina sõnul on kogu selle täiuslikkuse pahupooleks tohutu surve sedavõrd ideaalne olla.