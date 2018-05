Kopenhaagenis on perfektsionism kõrvuti anarhiaga

Linnapildi poolest meenutab Kopenhaagen paljuski Amsterdami, kuid tänavad on avaramad, turiste on palju vähem ja õhku oleks justkui rohkem. Ka siin on jalgratturitele eraldi teed ning kohati võib näha tänaval rohkem jalgrattureid kui autosid, linnast lähevad läbi kanalid, millel saab paadiga sõita, majad on värvilised ja üksteise külge ehitatud ning linnas on isegi piirkond, kus kanepi tarvitamine on legaalne.