Mis saab pärast lendu kasutatud tekkidest?

Kui lennukis pakutakse tekke ja patju ning pelgad pisikuid, tasub kontrollida, kas need on ikka eelnevalt pestud, kirjutas Lonely Planet.

Kui esemed on pakitud, pole enamasti küsimustki ning need on tõenäoliselt puhtad. Kui sulle ulatatakse aga lihtsalt kokkuvolditud tekk, on mõistlik kahtluse korral lennusaatjalt puhtuse kohta üle küsida, kuna mõnedes lennufirmades ei pesta tekke enne järgmisele reisijale välja jagamist.