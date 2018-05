Õilis äriklassi reisija smugeldas tavaklassis reisivatele sõpradele jooke ning visati lennult välja

Reisijad olid just pardale tulnud ning äriklassi reisijatele pakuti tervitusjooki. Üks mees võttis tervitusjoogi rõõmuga vastu ning soovis kahte veel. Kui lennusaatja vastas talle, et korraga saab tellida vaid ühe joogi, valetas mees, et teine on tema kõrval istuvale naisele.