Maailmaränduri päevik: põnevad ajad ootavad ees, hüvasti Austraalia!

Esimene lend läks Pekingisse ja sealt edasi Vancouverisse. Kümme tundi oli vaja ka Pekingi lennujaamas sisustada ja siit ma hetkel seda blogi kirjutangi. Algul vaatasin, et polegi netti, aga siis tuli meelde, et Hiinal on kombeks suuremad välismaised lehed, nagu google, facebook ja instagram, ära blokkida. Elu läbi, ei saagi kellelegi teada anda, et Hiina ohutult jõudnud olen. Igatahes loodame, et teine lend läheb sama kenasti ja jõuan ilusti Kanada pinnale. Põnevad ajad ootavad ees.