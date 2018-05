Uurija: Malaisia reisilennuki MH370 piloot kaotas lennuki radarilt teadlikult

MH370 kadumist uurinud eksperdid analüüsisid uuesti lennuki plaanivälist teekonda ning jõudsid häiriva avastuseni, kirjutas news.com.au.

Lennuinstruktor ja Boeing 777 vanempiloot Simon Hardy sõnul kasutas MH370 juhtinud piloot Zaharie Ahmad Shah lennukit enesetapu-mõrvamissiooniks. Enne kadumist kaldus lennuk kursilt kõrvale ning lendas täpselt üle piloot Zaharie Ahmad Shahi kodulinna Penangi, mistõttu arvatakse, et piloot soovis oma kodulinnaga hüvasti jätta, enne kui ta lennukiga ookeanisse põrutas.

Hardy sõnul jõudis ta sellele järeldusele pärast seda, kui ta analüüsis Zaharie lennuteekonda sõjaväeradaritelt. Nimelt oli Zaharie vältinud lennuki radarile sattumist teadlikult. Ta lendas Tai ja Malaisia piiril, põigates kord ühe, kord teise riigi õhuruumi, mis muutis lennuki tuvastamise raskendatuks. Samuti lülitus äkitselt lennuki transponder välja just piiri kohal olles.

«Kummagi riigi lennukontrollijad ei tundnud selle müstilise lennuki vastu huvi. See ju ilmus korraks ja kadus siis kohe riigi õhuruumist,» kirjeldas Hardy ning lisas, et piloodi manöövrid olid vägagi teadlikult planeeritud.

«Kui ma peaksin läbi viima sarnase operatsiooni ja kaotama 777 [Boeing 777 lennuki], järgiksin täpselt sama plaani,» sõnas Hardy.

Tegemist oli väga täpselt plaanitud lendamisega ning Hardy sõnul see töötaski, kuna mitte kummagi riigi sõjavägi ei sekkunud kummalise sõidustiiliga lennuki teekonda.

Palju on spekuleeritud selle üle, miks lennuk nii tugevalt kursist kõrvale kaldus, Penangi kohale lendas ning siis järsu pöörde tegi ja järgnevad kuus tundi lõunasse lendas. Hardy on veendunud, et piloot tegi seda selleks, et enne surma oma kodulinna näha.

Hardy on üks mitmetest lennundusekspertidest, kes astus üles USA telesaates nimega 60 minutit, et vaadata taas üle MH370 seonduvad tõendid ning kindlaks teha, kas tegemist oli piloot Zaharie poolt plaanitud mõrvaga või siiski õnnetusega.

Kanada Transpordi Turvalisuse Ameti vanemuurija Larry Vance ütles samas saates, et teab samuti, mis lennukiga juhtus.

«Ma arvan, et avalikkus võib saada lohutust sellest, et lennuki viimsete hetkede üle arutlemisel on uurijate hulgas järjest kasvav konsensus, sõnas Vance.

Ta selgitas, et piloot sooritas enesetapu ning viis siis lennuki kõige puutumatusse paika, et see saaks «haihtuda». «Kahjuks tappis ta ka kõik ülejäänud inimesed pardal ning ta tegi seda teadlikult,» lisas ta.

Vance sõnul oli piloot valmis mõelnud koha, kus ta enesetapu teeb ning lendas siis sinna kuus tundi.

2016. aastal ütles ka Austraalia peaminister Malcolm Turnbull, et «väga tõenäoliselt piloot planeeris seda šokeerivat õnnetust ette.»

Samuti teatas üheksat MH370 ja MH17 olnud perekonda kaitsnud advokaat John Dawson hiljuti, et asitõendid näitavad selgelt, et üks lennuki meeskonnaliikmetest on õnnetuse eest vastutav.

«See oli kavatsetud mõrv ja hoolikalt planeeritud. Surnukehad ongi kadunuks jäänud,» sõnas ta.

Kuid hoolimata ekspertide hinnangutest vaikib Malaisia valitsus piloot Zaharie võimaliku süü kohta. Malaisia valitsus sõlmis Texase ettevõttega Ocean Infinity lepingu, mille puhul saab ettevõte tasu vaid siis, kui lennukivrakk leitakse.

Ocean Infinity alustas lennuki otsingutega selle aasta jaanuaris ning avaldas lootus lennuk nädalate jooksul leida. Neil on 90 päeva aega lennuk leida ning see aeg on jaotatud mitme kuu peale.