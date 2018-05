Hawaii on külastajatele vulkaanist hoolimata turvaline

Hawaii turismiameti kinnitusel ei ole reisijatel mitte mingit põhjust praegu oma puhkuse- või ärireisi plaane Hawaiile ümber muuta, vahendas Travel+Leisure.

Vulkaanist on mõjutatud vaid ligi 26 ruutkilomeetri suurune ala, kuhu laava on jõudnud. Laavavool on oma teel purustanud 35 maja ning vulkaan on loomulikult ohtlik. Kuid seda vaid nende jaoks, kes elavad evakuatsioonitsoonis.

Kõik lennud Kona lennujaamast opereerivad tavapäraselt, hotellid on endiselt avatud ning ka ettevõtted ja koolid on taasavatud. Isegi vulkaani rahvuspark on osaliselt taas avatud ning ootab külastajaid.

«Hotellis vannis libastumine on sama tõenäoline nagu vulkaanilt tulenev oht peamistele turismipaikadele,» sõnas Hawaii saare turismi esindaja Ross Birch. Ta lisas, et vulkaanile kõige lähemalolev turismipiirkond on Hilo ning see pole üldse Kilaueast mõjutatud saanud.

Ainus vulkaanist tulenev terviseoht saarel on õhukvaliteedi kahanemine, mis tuleneb õhku sattunud tuha vääveldioksiidi koostisest. Vulkaaniohutuse võrgustik ning terviseamet aga jälgivad õhukvaliteedi taset pidevalt ning annavad nii külastajatele kui ka kohalikele teada kõigist muutustest.