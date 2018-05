Teadlased selgitavad, miks Pisa torn pole maavärinate kiuste veel ümber kukkunud

Pisa torni näiline haprus, kuid tegelikult ülim tugevus on üllatanud insenere ja teadlasi sajandeid, kirjutas Independent.

Kuna torn asub seismoloogiliselt üsna aktiivses piirkonnas, on teadlased kippunud eeldama, et keskmine maavärin võib põhjustada 58 meetri kõrgusele hoonele kas tugevaid kahjustusi või suisa kokku kukkumist. Kummalisel kombel pole seda aga veel juhtunud.

Bristoli ülikooli 16 inseneri otsustasid Pisa torni saladust lähemalt uurida ning avastasid, et torni tugevus ja kõrgus kombineeritud pinnase pehmusega tagavad selle, et maavärin tornile suurt mõju ei avalda.

See fenomen on tuntud kui dünaamiline pinnase ja struktuuri suhe (DSSI) ning hetkel on Pisa torn DSSI efekti tugevuses suisa maailmarekordi hoidja.