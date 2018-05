Maailmaränduri päevik: püssipaukude saatel lootsin vaid, et mind suure känguruga segi ei aeta

Hea uudis on see, et piknikulaua ja pinkide kõrval oli ka katusealune. Hurra, saan telgi ilusti vihma eest varju panna. Mõeldud tehtud. Kuna mul olid veel kõrbe ajast mõned pakid kiirnuudleid alles, siis otsustasin, et täna on see õige kiirnuudli päev. Vihmase ja sombuse ilmaga ikka hea midagi sooja süüa. Ja kuna tundus, et isegi gaasi oli natuke alles, siis sain selle suure kokkamisega ilusti hakkama.

Topelt katus peakohal, on alati parem magada FOTO: Risto Prii

Vaikselt magama jäädes kuulsin, kuidas tugevamalt sadama hakkas. Õnneks oli mul topelt katus peakohal. Öösel paar korda üles ärgates kuulsin, kuidas endiselt sajab ja miskit ei muutunud ka hommikul.

Olles kõik asjad kokku saanud, proovisin natuke oodata, et ehk läheb sadu üle. Aga oh ei, läänerindel muutusteta. Nii et lõpuks otsutan sajuga sõitma hakata. Linna on veidi alla kümne kilomeetri ja mõtlesin, et eks seal saab end kuivatada. Varsti läks aga ilm ilusamaks ja vihmapilved taandusid.

Käisin ka poest läbi, ostsin mõned õunad ja banaanid, et ennast veenda oma tervislikus toitumises. Kahjuks ei läinud aga mu pangakaart läbi. Mõtlesin endamisi, et paari puuvilja raha peaks ikka kontol ju leiduma. Kolmandal ebaõnnestumisel otsustasin tervislikust einest juba loobuda, kui härra mu tagant soovib mu väikse toidukorvi enda arvele panna. Tänasin teda korduvalt ja läksin istusin poe kõrvale pingile oma einet nautima.

Mõnda aega hiljem jõuab ka härra välja ja teadvustab, et viga polnudki mu kaardis, vaid süsteem oli rikkis. Jumal tänatud, arvasin juba, et mu kaart on liiga kulunud ja pean hakkama õhust ja armastusest elama. Seejärel seletas ta mulle tükk aega, mis kaudu kõige mõistlikum minna oleks ja varsti teel ma jälle olingi.

Hommikul vihma lõppu oodates kirjutasin ka ühele warmshowersi võõrustajale ja sain vastuse. Seekord oli öömaja leitud, vaja vaid 120 kilomeetrit Albury linna ära sõita. Kuna tuul oli tagant, siis polnud väga raske päev. Võtsin rahulikult ja tegin omajagu peatusi.

Sõitsin läbi linnast nimega Glenrowan, paigast, kus kurikuulus Ned Kelly ümber piirati ja kinni võeti. Terve linnake oli Ned Kelly legendile üles ehitatud. Hotell, muusem ja suured kujud. Päris äge koht.

Natuke enne päeva lõppu nautisin pagaritooteid linnas nimega Chiltern ja kohtasin ka kaasratturit Albury linnast. Jõime paar kohvi ja rääkisime rattajutte ja niisama elust ja olust. Carlos oli Alburys tuletõrjuja ja poole kohaga rattavarustuse maaletooja.

Kaasrattur Carlos.jpg FOTO: Risto Prii