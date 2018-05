Üllatav põhjus, miks hispaanlased oma aknad alati kaetud hoiavad

El Paisis läbi viidud uuringus saadi kinnitust, et kuigi hispaanlased on ülimalt sotsiaalsed ja avatud rahvas, soovivad nad kodu tegelikult seda enam privaatsena hoida, kirjutas Lonely Planet.

Arvestades seda, et külmemas kliimas ja kultuuriliselt vähem avatud ühiskonnas elavad taanlased ei pane akende ette isegi mitte kardinaid ning nende tubadesse võib piiluda igaüks, on hispaanlaste privaatsusearmastus üsna üllatav.

Puidust või plastmassist väljastpoolt suletavad aknakatted on osa Hispaania kultuurist ning neid hoitakse pea alati suletuna, ka siis kui pererahvas kodus on.

Sotsioloog Juan Carlos Barajas selgitas, et sellel, miks hispaanlased armastavad tänaval oma naabritega lävida, kuid hoiavad kodus toimuva kindlalt varjul, on mitu põhjust. «Mida rohkem nad tänaval on, seda paremini nad õpivad oma naabreid tundma,» ütles ta.