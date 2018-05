Maldiividel pakutakse vee-aluseid joogatunde

Maldiividel pakub kuurordikompleks nimega Hurawalhi maailma esimesi joogatunde, mida saab kogeda vee all, ümbritsetuna kaladest ja helkivast sügavsinisest veest, kirjutas Story Trender.

Hurawalhi kuurordi turundusspetsialisti Agnieszka Calderi sõnul on küll sarnaseid joogatunde peetud Dubais akvaariumis, kuid Maldiividel pakutavad on esimesed päriselt vee all toimuvad joogatunnid.