Reisikiri: jäime Iraani kõrbes liivatormi kätte

Maranjabi kõrbe on mugav minna rendiautoga nii Esfahani kui ka Kashani linnast. Meie hakkasime Iraanis tavalise Samandi sõiduautoga kõrbe poole sõitma Kashani poolt.

Siiditeel asuv Karavanserai ööbimiseks ei sobi

Olles juba mõnda aega keset tühja tühermaad sõitnud, jõudsime Maranjabi kõrbe sissepääsu juurde, kus meid üritati veenda, et tavalise sõiduautoga kõrbes hakkama ei saa. Väravavalvur pakkus meile rendiks hoopis sealsamas seisvat neliveo maasturit, kuid küsis selle eest ka krõbedad 200 eurot õhtu kohta.

Kuna meil oli kindel plaan kõrbes ööbida ja ka järgmine päev ringi sõita, jäime siiski endile kindlaks ning jätkasime aeglast sõitu kohati liiva alla mattunud sõiduteel tühjuse poole. Tee peal selgus muidugi, et kogu neliveo vajalikkuse jutt oli olnud lihtsalt üks rahateenimise nipp, kuna meist kihutas liiva tuisates mööda nii mõnigi teine meie omale sarnane sõiduauto ning liiva sisse kinni ei jäänud ei nemad ega meie.

Pärast pooletunnist sõitu jõudsime keset kõrbe seisva kindluse moodi Karavanserai juurde. Nimelt läbis vanasti Siiditee ka Maranjabi kõrbe, mistõttu leidub siin nii üksikuid kosutust pakkuvaid veekaevusid kui ka ööbimiskoht Karavanserai näol.

Karavanserai keskel on avar hoov purskkaevuga ning ööbida oleks saanud vaipadega kaetud väikestes tubades. Kuna ülikasinates tingimustes ööbimise eest küsiti liiga kõrget hinda ning ka vaibad nägid välja räpased, eelistasime siiski keset liivaluiteid telgis ööbida. «Aga öösel on kõrbes ohtlik!» karjatas Karavanserai omanik, kui suundusime tagasi auto poole. «Seal on leopardid, maod ja skorpionid,» proovis ta meid veenda.

Oleksimegi juba peaaegu tagasi läinud, kuid seal samas Karavanserai juures peatus abielupaar, kes meid, välismaalasi, kohe nõus aitama oli. Nad kinnitasid, et siin küsitakse ebareaalselt kallist hinda ning kutsusid meid nende auto järel ühte kaunisse paika sõitma. Kuna ka nemad plaanisid kõrbes telkida, otsustasime, et koos ongi nende leopardide keskel ehk kindlam. Kuna õues kiskus juba pimedaks, ei julgenudki me ise kõrbesse ekslema minna ning järgnesime sõbralikule paarile.

Liivatorm ja kaamlid öises kõrbes

Jõudsime kõrgete liivaluidete äärde ning panime telgid nii 30 meetrise vahega püsti. Küsisin paari käest veel igaks juhuks üle, et mis ohtlikke loomi siin leiduda võib ja ka nemad kinnitasid, et siin on nii madusid kui ka leoparde.

Selleks ajaks oli väljas juba täiesti kottpime, mistõttu otsustasime kõrbes uitamise ja liivaluidete avastamise jätta madude ja skorpionite hirmus hommikuks. Läksin veel välja hambaid pesema, kui kuulsin pimeduses nii kümne meetri kaugusel endast valju möiret.