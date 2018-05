Maailma kõige raskem hoone asub Rumeenias

Parlamendi palees on 1100 ruumi, millest enamik seisavad tühjana. Aastased küttekulud küündivad hoones aga 5,25 miljoni euroni, mis on võrreldav terve väikelinna küttekulude summaga. Palee kaheks korrust lähevad maa alla ning seal asub ka varjend tuumarünnaku puhuks. Lisaks sellele lähevad palee alt 20 kilomeetri jagu tunneleid teistesse valitsuse hoonetesse.

Parlamendi on 1,55 ruutmeetri suurune, mis on veidi rohkem kui Egiptuses olev suurim Giza püramiid. Kuigi suuruselt on Pentagon oluliselt suurem, on Rumeenia parlamendi palee siiski raskem.