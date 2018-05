Reisijad oli sunnitud hädamaandumise teinud lennukist tiiba pidi väljuma

«Meile ei antud mitte ühtegi selget instruktsiooni, nii et inimeste reaktsioon oli põhimõtteliselt, et hei, siin on suits,» kirjeldas hämmeldunud reisija Paige Armstrong. Ta lisas, et mõned inimesed vilistasid ja karjusid ja kõik vajutasid pea kohal olevaid nuppe. Lõpuks avati lennukiuks.