Plagiaat! Hiinlased kopeerisid üks ühele Eesti seiklejate reisivideo

Eesti seiklejatel Katril ja Juhanil on Instagramis kahe peale kokku üle saja tuhande jälgija üle terve maailma ning just tänu sellele said nad oma video kopeerimisest teada.

FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost/ Juhani Särglepp

«Meieni jõudis see info läbi Instagrami, kus paar meie hiina jälgijat võtsid ühendust ning rääkisid meile antud olukorrast,» selgitas Juhani.

Selgus, et hiinlanna nimega Jessica Du oli piinliku täpsusega kopeerinud Katri ja Juhani Maldiivide reisivideo ning selle siis Hiina populaarsesse sotsiaalmeedia platvormi Weibosse üles laadinud. Plagiaadi tuvastamiseks panid eestlased oma video kõrvuti kopeeringuga, mille sarnasus on suisa jabur.

Kuigi Juhani sõnul on video praeguseks kustutatud, võib Jessica Du kontol veel endiselt näha fotosid videost, mis on Juhani ja Katri video kaadrite pea täpne kopeering. Juhani väitel nad ise Jessica Duga ühendust ei võtnud, kuid kuna sedavõrd jultunud kopeerimine jõudis ka meediaväljaandesse This Insider, siis just Insider kirjutaski hiinlannale, mille peale naine video eemaldas.

Juhani ütles, et esialgu oli olukord nende jaoks suisa uskumatu ja naljakas. «Ei mahtunud pähe, et miks keegi peaks seda tegema ja väitma, et see on tema looming,» oli Juhani hämmingus, kuid lisas, et loomulikult võtsid nad seda ka kui komplimenti.

Kuna tegemist on autoriõiguste karmi rikkumisega, oleks eestlastel õigus nõuda autoritasu ning Juhani kinnitusel mõtlevadki nad nüüd Katriga, mida peaks tegema. Samas nendivad nad, et tõenäoliselt võib autoritasu välja nõudmise protsess kujuneda liiga pikaks ja kulukaks.