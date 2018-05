Sloveenia underground: julma maailma vastu aitab vaid kunst

Ljubljanas on kaks peamist underground keskust, kohalike punkarite lemmik endine sõjaväe ala «Metelkova mesto» ja endise ROG nahavabriku valdused. Metelkova on tõeline noorte subkultuuri keskus. Siin on nii geiklubid, kohvikud, baarid, kunstigaleriid kui ka töötoad. Metelkovas toimuvad aasta läbi 24/7 erinevad näitused, festivalid ja kontserdid ning siin ei hakka kunagi igav.