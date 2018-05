Boliivia – kaunis riik, kus lokkab korruptsioon ja miski ei tööta

Boliivia loodus on vapustav ja väga mitmekesine. Seal on soid, palju vihmametsi, kõrgtasandikke ja -mäestikke, hiigelsuuri soolavälju ja palju muud. Samuti on võimas kogu inkade pärand ja vana arhitektuur. Boliivia kogemise teeb keeruliseks tunne, et riigi süsteem töötab paradoksaalsel kombel turistile vastu.