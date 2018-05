Populaarsel paradiisisaarel keelustatakse suur osa päikesekreeme

Tänaseks on enamik inimesi teadlikud, et korallrahud on kõikjal maailmas vee saastumise tõttu ohtu sattunud. Mida aga ei teata, on see, et päikesekaitsekreemiga kaetult korallide kohal snorgeldamine võib samuti korallide tundlikule ökosüsteemile laastavalt mõjuda, kirjutas Lonely Planet.