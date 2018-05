Aafrika päevik: saatkond pani fakti ette - abiellu või viisat ei saa

Eelmisel nädalal saatsin ma püsiviisa lootuses Helsingi LAVi saatkonda pea sada lehekülge dokumente ja tõendeid, mis kajastavad pisemaidki detaile minu 22-st eluaastast. Seetõttu tekkis mul paratamatult tunne, et oleksin valmis abielluma ametnikuga, kes kõik selle läbi loeb, sest kahtlen, et keegi teine mind veel kunagi nii hästi tundma viitsib õppida.

LAVi näol on tegemist põhimõtteliselt Aafrika USA-ga - vaesemate naaberriikide elanikud mõtlevad välja erinevaid plaane, kuidas sinna parema elu peale pääseda ning seetõttu on immigratsioon LAVis suureks probleemiks. Muidugi ma mõistan, et just sel põhjusel on ka LAVi viisa protsess nii keeruliseks aetud, kuid siiski ei annaks ma palgakõrgendust ametnikule, kes leidis, et eduka Euroopa riigi elanikud peaksid viisa taotlemisel ühel pulgal Aafrika arengumaadega olema.