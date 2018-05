Singapuri lennujaam testib näotuvastusseadmeid, mis tunneks ära lennule hilinevad reisijad

Singapuri Changi lennujaam soovib kasutada kõige uuemaid tehnoloogiaid, et vähendada lennujaamades levinud probleeme nagu näiteks hilinemised ning lennukite pikad ooteajad õhkutõusul, kirjutas The Sun.

Selleks katsetab Changi lennujaam hetkel näotuvastusseadmeid, mis aitaksid lennukitele hilinemist vähendada. Kuigi idee on alles algusjärgus, on see tekitanud juba palju muret privaatsuse pärast.

«Meile tulevad pidevalt teated kadunud reisijatest.. nii et üks võimalik kasutus olekski see, et määrame kindlaks ja leiame need inimesed, kes peaksid lennukisse jõudma,» selgitas Lee.