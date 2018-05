Indias mõrvatud läti turisti arvatavad tapjad on leitud

Skromane arvatavad tapjad on kaks kohalikku narkokaubitsejat, kellest üks on juba ka varasemalt nii naiste- kui ka meestevastaseid seksuaalkuritegusid toime pannud. Politsei kinnitusel on mõlemad mehed vahistatud.

«19.aprillil ma palvetasin ja palvetasin jumala poole, et ta täidaks ühe minu sünnipäevasoovi. Palun anna mulle teada, kus mu õde on, palun lase meil ta leida, see teadmatus on nii raske taluda. 20.aprillil, minu sünnipäeval, leidsid kaks kohalikku poissi minu õe jäänused. See on olnud pikk teekond minu õe jaoks, ta on läbi elanud palju kannatusi.»