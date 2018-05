Reisija pidi lisatasu maksma, sest tema nimi ei mahtunud lennupiletile

Lennukisse minnes on aga ülimalt oluline, et lennupileti peal oleks kirjas sama nimi, mis reisija passis. Kui reisija läks check-in’i tegema, märkasid Thai Airways töötajad, et tema nimi on passis erinev ning nõudsid nime muutmise eest temalt 3000 bahti ehk ligi 80 eurot. Kuigi mees oli ka lennufirma püsikliendi programmi Royal Orchid Plus liige, ei aidanud see teda identiteedi kindlakstegemisel.