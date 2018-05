Suvesoovitus: Euroopa parimad muusikafestivalid

Telegraph on kokku kogunud Euroopa parimad ja erilisemad festivalid, mida kindlasti tasub külastada.

Tõenäoliselt Euroopa kõige popim muusikafestival Primavera Sound ühendab endas nii kõige paremad uustulnukad kui ka tuntumad klassikud.

Festival toimub kahes riigis. Kõigepealt algab festival suurema meluga Hispaanias Barcelonas, kuhu oodatakse ligi 200 000 külastajat ning jätkub siis veidi rahulikumalt Portugali linnas Portos.

Barcelonas toimub festival mere ääres asuvas Parc del Fòrumis ning seal mängivad teiste seas artistid nagu Ariel Pink, Lorde, Nick Cave ning Bad Seeds.

Portos toimub festival rohelises Parque da Cidades.

Aeg: Barcelona, 30. mai- 3.juuni

Porto, 7-9. juuni

Pilet: Barcelona 180€, Porto 105€,

Tegemist oli küllaltki vähetuntud muusikafestivaliga kuni eelmise aastani, mil Aarhus valiti üheks Euroopa kultuuripealinnaks ning festivalikorraldajad suutsid Radioheadi esinema meelitada.

Festival toimub kaunis jõeäärses pargis, mis asub lühikese jalutuskäigu kaugusel kesklinnast. Sel aastal esinevad festivalil näiteks Björk, The National ja Beck.

Aeg: 7-9 juuni

Pilet: 215€

Pööripäeva ajal on Islandil valge ööpäev läbi, mistõttu on tegemist tõeliselt erilise suvise festivaliga. Lisaks sellele looduse iseärasusele toimub ka festival kaunites paikades ning lisaraha eest saab külastada ka näiteks laavatunnelis peetavat kontserti või liustikupidu.

Festivali pealavasid on aga viis ning neid on lihtne kombineerida Islandi väikese pealinna külastusega. Esinejate seas on tuntumatest nimedest Slayer, Bonnie Tyler ja Skream.

Aeg: 21-24. juuni

Pilet: 135€

Kunstiline ja keskkonnasõbralik festival asub linnamelust eemal Trencinis vana lennujaama aladel, mis pakub nii avarust, kui ka imelist vaadet taamal olevatele mägedele.

Festivalil on esindatud paljud muusikažanrid ning ka soodsad hinnad on kahtlemata kutsuvad.

Tuntumatest artistidest on sel suvel kohal The Chemical Brothers, St Vincent, Glass Animals ja Little Dragon.

Aeg: 5-7. juuli

Pilet: 100€

Rock Werchter on üks Euroopa vanimaid rock muusika festivale, mis on sellegipoolest suutnud ajaga sammu pidada. Festivali lai muusikavalik pakub midagi igale maitsele ning korraldajate eesmärk on hoida festivali ala nii mudavaba kui võimalik.

Tuntumatest artistidest esinevad sel aastal Muse, Arctic Monkeys ja Pearl Jam.

Aeg: 5-8 juuli

Pilet: 240€

BBK festivalil saab nautida nii rannamõnusid, imetleda Guggenheimi kuulsaid galeriisid kui ka kuulata Euroopa parimaid muusikuid.

Festivalile on end registreerinud juba mitmed Euroopa tuntuimad bändid nagu The xx, Florence + The Machine, Alt-J ja Gorillaz.

Aeg: 12-14. juuli

Pilet: 100€

Norra kõige lahedam festival koondab endas laia muusikastiilide spektrumi. Oyal kuuleb nii hip-hopi, popmuusikat kui ka death metalit. Festival toimub rohelises Toyen pargis ning lisaks muusika kuulamisele saab üritusel nautida kohalikku kunsti ja orgaanilist toitu.

Tuntumatest esinejatest tulevad festivalile Kendrick Lamar, Arcade Fire ja Lykke Li.

Aeg: 7-11. august

Pilet: 300€

Sziget festival kestab küll terve nädala, kuid enamasti soovitatakse külastajatel üritust väisata veidi lühemalt. Sziget toimub keset Doonau jõge asuval saarel, kus on ka väike rand ning palju võimalusi telkimiseks.

Festivalil on esindatud mitmed erinevad žanrid rockist jazzi ning mustlasmuusikani välja. Sziget on samuti tuntud põnevate kunstiinstallatsioonide poolest.

Sel aastal esinevad tuntumatest artistidest festivalil Gorillaz, Stormzy ja Arctic Monkeys.