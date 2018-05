Galerii: Itaalia linnakeses peetakse taas maofestivali

Festivali raames kantakse läbi linna pühak Dominicuse kuju, mis on kaetud elavate madudega. Madusid käivad paitamas nii lapsed kui täiskasvanud ning see peaks tooma õnne.

Kõige populaarsem madu festivaliks on nelitriip roninastik, kuna nagu nimigi ütleb, armastab see maoliik puude otsa ronida ja end okste ümber käänata. See aga tähendab, et madu jääb pühaku kuju külge terve festivali ajaks ilusti püsima.