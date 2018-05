Meditatiivsed vaikusereisid on muutumas üha populaarsemaks

Kliendikogemust uuriv lehekülg Local Measure on märganud, et vaikusereisid on muutunud uueks trendiks suuremat heaolu otsivate turistide seas, kirjutas Lonely Planet.

«Kõik on vaiksed ning lasevad ka teistel olla oma privaatsuses, et nautida ja mõtestada oma puhkust. Vaikus on tõesti selleks, et olla rahus. Külastajad naudivad aega iseendale ning seda, et nad ei pea kellegagi vestlusesse astuma,» lisas ta.