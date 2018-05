Hiljutine uuring: kõige tüütumad reisiharjumused on selgunud

Lennupileteid ja hotellide broneeringuid vahendav lehekülg Expedia.com tegi uuringu lennukite ja hotellide etiketist, et teada saada, milliste etiketireeglite vastu eksivad inimesed kõige tihedamini, vahendas Lonely Planet.

Uuringu kohaselt on kõige tüütumad tegevused lennukis eesistuja tooli jalgadega tagumine, paljajalu või sokkide väel ringi kõndimine ning väikelaste korrale mitte kutsumine.

51 protsendi vastajate arvates on eesistuja toolist kinni võtvad või seda taguvad reisijad kõige hullemad, kuna sellega tekitatakse ilmselget ebamugavust teisele reisijale.

43 protsenti vastajatest häiris kaasreisijate kehv hügieen ning 39 protsendi arvates on tähelepanuta jäetud lapsed lennukis tõeliselt tüütud.

On aga üks tegevus, mis häiris suisa 90 protsenti vastajatest üle terve maailma. Kõige häirivam olevat nimelt paljajalu lennukis olek. Uuringu tulemustes märgiti, et kõige kindlam on lihtsalt lennukis sokke mitte eemaldada ja oma jalgu teiste reisijate toolidele mitte tõsta.

Kui sõbralikkust peetakse üldiselt vooruseks, siis lennukis pisikesse ruumi mitmekesi kokkusurutult maksab empaatiavõime rohkem. Kui just kõrvalistuja ei näita üles erilist huvi suhtlemise vastu, ei tasu jutustama hakata. Nimelt märkis tervelt 90 protsenti vastajatest, et nad eelistaksid lennu ajal omaette olla ja kõrvalistujaga mitte vestlusse laskuda. 69 protsenti märkis, et kuna nad soovivad lennukis magada, siis oleks jutustamine häiriv.

Istme seljatoe alla laskmine on samuti reisijate jaoks kirgi küttev teema. Enamik uuringus osalenutest vastas, et nad lasevad istme seljatoe alla vaid siis, kui lend on pikem kui kolm tundi. Neljandik ameeriklastest vastas, et nad ei lase kunagi seljatuge alla, kuna see on ebaviisakas ning eurooplased paluvad suure tõenäosusega eesistujal seljatugi üles tagasi panna.