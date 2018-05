Amazonases peab alati vastutulija jalgu vaatama

Amazonases on üks metsavaim, keda Ivo sõnul kõik kohalikud usuvad. «Tema nimi on Chullachaki või Shapishico ja temal on selline võime, et ta on nagu metsa kaitsevaim, kes tahab sind metsa eksitada ja ta võtab sinu sõbra kuju,» selgitas Ivo. Chullachaki tulevat sulle vastu ja näitavat, siis käega, et talle järgneksid.