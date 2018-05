Soome paar avas nudistidele mõeldud Airbnb

Airbnb nudistide versioonil on omaette veebileht ning nendesse sihtkohtadesse on oodatud kõik vabameelsed külalised, kirjutas The Sun. Veebilehel hakkavad olema peamiselt päikselistes sihtkohtades olevad majutused, et alastioleku luba ka ikka vabalt kasutada saaks.

NaturistBnB asutajateks on abielupaar Petri ja Minna Karjalainen, kes proovisid Airbnb kaudu nudiste majutada, kuid tundsid, et see pole siiski võimalik. Kuna nad armastavad ka ise alasti puhata, otsustasid nad luua omaenda nudistidele mõeldud majutust pakkuva veebilehe.

«Ma arvan, et see on väga lahe võimalus minna neisse põnevatesse linnadesse ning kohtuda sarnase maailmavaatega inimestega ning nende juures ka ööbida,» selgitas Petri.

Tema sõnul mõtlesid nad abikaasaga, et oleks tore, kui oleks olemas nudistidele mõeldud majutuslehekülg, justnagu Airbnb.

«Kõik meie leheküljel olevad majutusasutused on mõeldud nudismi harrastavatele inimestele,» lisas Petri.

NaturistBnB on olnud üleval juba kaks kuud ning selle aja jooksul on leheküljega ühinenud majutusasutusi nii Lõuna-Prantsusmaalt, Hispaaniast, Hollandist, Kanadast, Ameerika Ühendriikidest, kui ka Suurbritanniast.

Mis muudab aga ühe majutusasutuse nudistide jaoks sobivaks? Enamikel neist on suured aiad või rõdud, kus saab alastiolekut nautida, kuid mõnes on ka lihtsalt nudistidele mõeldud ruumid.

Kuigi alastiolek on nendes asutustes väga teretulnud, kehtib reegel, et külalised peaksid alati käterätti kaasas kandma, juhul kui nad kuhugi istuda soovivad.

Veebilehekülg soovitab külastajatel luua silmside ning vältida teiste paljaste inimeste vahtimist.