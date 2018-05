5 kõige hirmutavamat vaatamisväärsust maailmas

Põhja-Hiinas Hunani maakonnas asub Tianmeni mägi, mille külge on kinnitatud 1400 meetri kõrgusel asuv klaasist rada. 1,6 kilomeetri pikkune klaastee on iga kõrgusekartja suurim õudusunenägu, kuid lihtne pole selle läbimine ka tugeva närviga inimesele.

Malaisias asuva Langkawi silla teeb hirmsaks see, et selle peal olles tundub, justkui ei olekski sild kuigi kindlalt kinnitatud. Sild asub Machinchangi mäe küles ning ulatub 100 meetri kõrgusel üle oru.

Venezuela köisraudtee ühendab Merida linna 4756 meetri kõrguse Espejo mäetipuga ning 12,5 kilomeetrise teekonna näol on tegemist maailmas pikkuselt teise köisraudteega. Hirmuäratavaks teeb selle aga fakt, et raudtee tõuseb 3000 meetri kõrgusele ning see on hetkel maailma kõige kõrgemal paiknev köisraudtee.