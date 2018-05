Reisikiri: Stockholmi tasub tulla kogema nii loodust, multikultuurset keskkonda kui ka vabameelsust

Almedalen, Visby FOTO: Niklas Emmoth / PantherMedia / Scanpix

Suurel laval võtavad sõna poliitikud ning lihtrahvale, kes oma tarkust kuidagi vaka all hoida ei suuda, on avatud vabade mõtete nurk. Ei pea kartma, et kõnelejad oma avaldustega kuulajaid ehmatada suudavad sest rootslastele omaselt on vaba sõna ja mõte tsensuuri läbinud ehk sõnasaajad eelnevalt politseilt loa saanud.

Juuli lõpus-augusti alguses tasub Stockholmi tulla neil, kes endast erinevaid inimesi kardavad ja foobiatest ehk lahti soovivad saada. Nimelt toimub 20. EuroPride Stockholmis, mida koguneb vaatama ligi pool miljonit inimest üle maailma.

Tegu on Skandinaavia suurima LGBT kogukonna üritusega ning Stockholmi enda rahvarohkeima igaaastase sündmusega. Mitme päeva vältel saab osaleda aruteludel ning kuulata ettekandeid, mis ei saa olla muud kui kasulik maailmapildi avardamiseks ja sissejuurdunud tavapäraste arusaamade raputamiseks. Ka Eestil on tagumine aeg homofoobiast üle saada.

LGBT paraad Stockholmis FOTO: Jonathan Nackstrand / AFP/SCANPIX

Ja kui juba pealinnas olla, tasub silmad lahti hoida suurte allahindluste osas. Ammu pole enam uudis, et eestlased Rootsis odavat kaupa ostmas käivad. Allahindluseid toimub aastaringselt aga suurimatest võib nimetada jõulu ja uusaasta paiku toimuvat, sügisest Black Friday nimelist ning hoogu koguvat kevadist Green Friday nimelist.

Kui viitsida tuhandete teistega poodides riiulite vahel maadelda, võib leida uskumatuid pakkumisi, mille pärast tasub reis ette võtta. Nii sain mina 150 eurot maksvad Timberlandi jalanõud vaid 50 euro eest ning garderoobitäis tuttuusi riideid 70 protsendilise allahindlusega. Paraku on trend, et reklaam läheb üha jõhkramaks, pakkumised ahvatlevamaks ning sisu peidetumaks. Seepärast tasub osteldes väga kriitiline ja tähelepanelik olla, et kassa juures kaubast loobudes ja punastades mitte minema minna.

Kel siis veel julgust üle või niisama teist kultuuriruumi kogeda tahab, sõitku Skärholmenisse, ostku Damaskuse maiustusi, Eritrea juuksepalsamit või Ameerika sõõrikuid, vaadaku kuidas somaallased käratsevad või kuulaku kuidas noored siinsündinud rootslased omapärast rootsi keelt prussivad, mis keeleteadlastele suurt huvi pakub. Sõber küll hoiatas, et politseiautot märgates tasub nii sellest kui katustest eemale hoida, kui politseiauto asemel hoopis ise kiviga pihta saada ei taha.

Lõpetuseks üks soovitus ka järgmisesse aastasse. Veebruari lõpus tasub siia tulla filmihuvilistel, kes otsivad sellele žanrile ning näitlemisele tavapärasest teist lähenemist. Nimelt toimub sel ajal Stockholmi feministlik filmifestival, üritus, mis tõstab esile naisi.