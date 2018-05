Baltimaade mõisnikud lasevad võõrad oma valdustesse

Külastajatele on avatud mõisad, mis on juba tuntud oma suurepärase restaureerimise, muuseumite ja kultuurisündmuste poolest. Aga mõisasid, mida avastada, on palju rohkem, olgu nad siis suured või väikesed, heas seisukorras või alles tõsisema korrastamise ootel. Kõik nad on ajaloo tunnistajad ja igal neist on võimalus mõjutada oma ümbruskonna kultuurilist ja majanduslikku arengut.