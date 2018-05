Islandi salapärase festivali piletihind küündib ligi miljoni euroni

Islandil Reykjaviki linnas toimuv festival on ülimalt luksuslik ning kestab selle kallist piletihinda arvestades vaid lühikesed neli päeva, kirjutas Lonely Planet.

Kuigi kuudepikkust polaarpäeva Islandil ei ole, siis juunikuus on 96 tundi ehk neli ööpäeva järjest, mil päike ei loojugi. Just neil neljal päeval, 21-24 juuni eriline festival aset leiabki.

Näiteks astuvad üles Stormzy, Slayer, Gucci Mane, Bonnie Tyler, Clean Bandit, Death From Above, Steve Aoki, George Clinton & Parliament Funkadelic ning mitmed teised muusikud nii Islandilt kui ka mujalt maailmas.

Kogu toit ja uhked kokteilid on viiele külastajale hinna sees. Pea miljon eurot maksvaid festivalipasse on saadaval vaid üks, kuid selle eest saab peole pääsme kuni viis inimest. Need kes sadu tuhandeid välja käia ei saa, aga soovivad luksusest siiski osa saada, võivad valida veel kahe paketi vahel.