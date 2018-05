Testime Tallinna uut põgenemistuba: läbi paekiviseinte ei kuule teie karjeid keegi

Samuti avaldas Artur saladuskatte all, et umbes kahe nädala pärast avavad nad Tallinnas ka Hukkamiskambri, kus põgenejate esimene ülesanne on endi seast ohverdada üks inimene, et saata ta elektritooli. Ta lisas, et kuigi nende ekstreemsevõitu teenusekirjeldus võib tunduda hirmsana, siis tegelikult on kõik põgenejad seni vaid erilist meelelahutust kiitnud.

Vahetud muljed

Dagmar: «Kui Artur kirjeldas, et nende põgenemistoad on väga popid ka pruudiseltskondade seas ning sageli minnakse just sinna õhtut alustama, tekkis mul tunne, et kui üldse veel kunagi abielluda, siis puhtalt seetõttu, et saaks põgenemistoas tüdrukuteõhtu korraldada! Kolmanda maailmasõja ärahoidmine oli parajalt keeruline, kuid kartsin vist kõige rohkem seda, et jäämegi lõksu ja ülesanded on liiga rasked. Õnneks see nii polnud - olid rasked küll, aga täitsa tehtavad. Lõpus sain aru, et me juba mõtleme üle ning teeme iseendale asja keerulisemaks, kui see tegelikult peaks olema. Igal juhul ei jää see elamus mulle viimaseks omataoliseks!»