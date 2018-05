Mida otsivad vene ja saksa turistid Eestist?

Suur osa Eestit külastavatest turistidest on pärit Venemaalt ja Saksamaalt ning on hea teada, mis meid külastavatele turistidele huvi pakub.

EAS Turismiarenduskeskuse Moskvas reisdeeruva Vene välisesindaja Ilona Kbejani sõnul on Venemaa turistide tarbimisharjumused kriisi järel suures osas taastunud.

«Eestit nähakse praegu lühipuhkuse sihtkohana, siin käiakse tihemini ja lühemalt ja seda kindlasti ka veel lähiaastatel,» iseloomustas ta. Ilona Kbejani sõnul kulutab Vene turist meelsamini teenustele kui majutusele.

Aktiivset huvi tuntakse taas konverentsi- ja motivatsioonireiside vastu, selles segmendis oleme väga heas positsioonis – Eesti on lähedal, hinna ja kvaliteedi suhe on sobiv. 2018 prognoosi näeb esindaja optimistlikuna: «Kiires kasvus on nii mass- kui VIP-sektor, võiks öelda, et reisimine on venelastele psühholoogiline vajadus.»

EASi Hamburgis olev Saksa esindaja Evely Baum-Helmis tõi välja, et sakslased on hakanud eelistama ühele pikale puhkusele rohkem lühikesi.

«Kahe-kolmenädalased puhkusereisid on vähenemas, kahe- kuni neljapäevaste arv suureneb. See tähendab, et Saksa turu puhul on Eesti turismiettevõtetel kohane panustada lühikestele linnapuhkustele, reisikorraldajad on müügitulemustes kiitnud ka Riia-Tallinna puhkuse kombinatsiooni,» sõnas Baum-Helmis.

2017 ei näidanud sakslased Eestis väga häid turisminumbreid ja seda saab esindaja sõnul seletada kõrgete hotellihindade ja suurema nõudlusega Euroopa Liidu eesistumise tõttu. Saksa reisikorraldajad on ka välja toonud, et Eesti hinnad on võrreldes teiste Balti riikidega ka üldises pildis märgatavalt kõrgemaks muutunud.

«Eesti konkureerib ka naaberriikidega. Kui reisid Venemaale kasvavad, siis Baltikumi huvi kahaneb ja vastupidi. Samuti on suurenenud huvi Soome vastu, kus on aastaaegadena selgelt olemas nii suvi kui ka talv lume ja virmalistega. Mõju avaldab seegi, et Island, Rootsi ja Norra on väga kallid ning Visit Finland on investeerinud väga palju Soome tuntuse suurendamisse Saksamaal,» tõi välisesindaja välja.