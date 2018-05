Madeiral matkamas: eksisime ilma veevarudeta ja lõõmava päikesekuumuse all ära

Rui ronib nukist üles viimasena ja ka tema saab end üle ääre vinnates kogeda lühikese inimese sündroomi, ent tema jalanõud on tänasel matkal sama asjakohased kui kontskingad. Sileda tallaga tennistel on juba poolel teel tallas suur pragu, millega saab tennise sisse koguda väikeseid kivikesi. Tõmbame korraks hinge, naudime platoolt avanevat vaadet kergelt kuivanud ja eelmisel aastal kergelt põlenud metsale ja hakkame edasi liikuma.

Mägimajakesteks neid küll nimetada ei saa. Pigem on need katusega tuulevarjud, kus saab tugeva tuulega korraks hinge tõmmata. Jah, neis saaks tegelikult väga rahulikult puhata, kuid keegi ei ole sellega arvestanud ja ega väga ei taha ka täielikus pimeduses kusagil keset saart magada. Varjualustes ei ole valgustust, samuti ei ole meil siin ööbimiseks vajalikke soojemaidriideid (ega vett).

«Ja mul sai just vesi otsa. Ei tea, kas siin mõni levada ka lähedal on,» lisan ma. Tegelikult sai mu vesi juba ammu otsa, aga olen siin-seal Rui joogipudelist lonkse varastanud. Päike on täna kuidagi eriti agressiivne.

«Mul veel tilk on, aga seda kauaks enam ei jagu. Palju meil veel minna on?» sõnab Luis. Tõeliste matkasellidena on João ja Luis matkadeks alati hästi varustatud, kuid ka nende ettevalmistus pole täna piisav selleks, mida Rui meile nüüd kaarti vaadates ütleb.

«Kuidas see võimalik on? Näita siia,» krabab Luis kaardi ja hakkab seda kergelt paanitsedes uurima. Kell läheneb kahele, mis tähendab, et kui tahame enne pimedat lõppu jõuda, ei tohi me praegu üldse niisama seista, vaid peame kogu aeg edasi liikuma.