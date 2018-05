Naine lendas abikaasa passiga teise maailma otsa

Emirates Airlines uurib nüüd, kuidas sai olla võimalik, et naine lendas 6800 kilomeetrit vale passiga ilma, et keegi lennufirma töötajatest oleks seda märganud, kirjutas Travel+Leisure.

«See, et öeldakse, et lennujaamade turvalisusnõuded on väga karmid, aga endiselt on võimalik, et 2018. aastal midagi sellist juhtub, on lihtsalt kohutav,» sõnas Modha.