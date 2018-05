Maailmaränduri päevik: tundsin end 33-aastasena kui tõeline penskar

Nostalgia moment oli suur, kui lõpuks kohale jõudsin. Kedagi ma kahjuks enam hostelist ei teadnud, aga koht oli ju endiselt tuttav. Otsustasin, et veedan mõned ööd siin. Kuigi reisi esialgne plaan oli väga hägune ja ma ei teadnud isegi, kuidas kõik minema hakkab, võib siiski öelda, et jõudsin oma esimesse plaanitud sihtkohta.

Discovery peaks olema Austraalia kõige suurem hostel. Kuigi praegu on madalhooaeg, kohtasin palju erinevaid inimesi ja nautisin vahelduseks hosteli elu. Oma 33 eluaasta juures tundsin end enamiku inimeste kõrval nagu penskar, aga see ei tähendanud, et toredalt aega veeta ei saanud.

Peale Melbourne'i ongi jäänud veel sõita Sydneysse ja siis saab Austraalia osa läbi. Sydneysse on kuskil 1100 kilomeetrit ja ilmselt kõige mägisem osa mu Austraalia reisist. Kuna olen Melbourne'i jäänud tiba kauemaks, kui arvasin, siis surub jällegi aeg peale. Nii et peab keti ära õlitama ja vaimu valmis panema.

Lõpuks olen ka ära otsustanud, mis edasi teen. Nimelt sõidan 14. mail Vancouverisse, Kanadasse. Sealt edasi pole veel detaile täpselt paika pannud, aga üldiselt tahan sõita Kanada läänekaldalt idakaldale. Kuna Kanadas on suvi just algamas, siis ilmselt on praegu ainuõige aeg minna. Sellepärast jätsin seekord ka Uus-Meremaale minemata. Muidu oleks Kanada reis liiga sügisesse ja talve lükkunud ja külmavares, nagu ma olen, ei meeldinud see mõte mulle üldse.