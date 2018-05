Täna on avatud uste päev Eesti maaturismi taludes

Nii mõnedki ettevõtted avavad just sellel päeval oma uuendusi ja laiendusi, mida külastajatele tutvustatakse. Avatud on pop-up kohvikud ja talukohvikud, seal hulgas ka üks kanepikohvik ning piimabaar. Toimuvad ringkäigud ilu- ja ürdiaedades. Lisaks väikeettevõtjate toodetele saab nii mõneski kohas kaasa osta istikuid, sest kevad on ju täies hoos! Peale selle võid jalutada Eesti kõrgeimal mahemarjapõllul ja külastada Eesti kõrgeimat tuletorni.