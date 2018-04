Muuseum on endine kohtumaja, mis asub Las Vegase kesklinnas. Selle väljapanek on keskendunud organiseeritud kuritegevusele ning külastajad saavad nüüd omal nahal kogeda, milliseid keerulisi otsuseid peavad politseinikud iga päev sekundi murdosa jooksul vastu võtma.

Muuseumi kõige viimased uuendused on kriminalistikalabor (muidugi saab ka seal ise kätt proovida) ning puskari ajamise masin, milles valmib kohalik samakas. Muude atraktsioonide hulgas on salajane baar, kuhu pääseb sotsiaalmeediast paroole leides ning maitsta saab ka alkoholi keeluaja autentseid kokteile.

«Paljud inimesed küsivad: miks sa ei tulistanud relva kurjategija käest minema või ei tulistanud talle pahkluudesse,» selgitab Las Vegase politseikapten Robert Plummer. «Kui sa aga näitusel käid, saad sa aru, et seda on praktiliselt võimatu teha, kuna täpsust segavad nii paljud faktorid. Sa pead teadma ümbrusest kõike - kui sa lased küünarnukist mööda, mis asub kurjategija taga? On see ehk süütu kodanik, laps või keegi kolmas?»