Kurvad uudised: Alaskal ei lubata enam teraapiakitsega lennata

Kui sul on vaimsed probleemid ning arst on leidnud, et su lemmikust kits, salamander või siilike on su stressi manageerimisel ja su rahulikuna hoidmisel vajalikud, siis on meil sulle kurbi uudiseid - vähemalt USAs ja Alaskal ei tohi enam teatud teraapialoomi lennukisse kaasa võtta.