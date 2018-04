Video ja galerii: kummituslik kaluriküla, mis on loodusele alla vandumas

Sügaval mägedes on hüljatud Houtouwani nime kandev kaluriküla, mis on Emakesele Loodusele alla vandunud ning mattumas luksuslikku rohelusse. Turistid on aga üllatusega avastanud, et küla pole siiski ilma elaniketa - kolm majapidamist on veel alles ning neid asustavad inimesed, kes on külas mitu aastakümmet elanud.