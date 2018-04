Kohalikud avaldavad: kõige vulgaarsemad asjad, mida turistid teevad

Turistide teema võeti üles Quoras, kus küsiti: «Mis on kõige rõvedamad asjad, mida turistid teie koduriigis teevad?» Kohalikud ujutasid foorumi oma vastustega üle.

Albertas, Kanadas küsivat turistid pidevalt, kuidas põdrad küll teavad, et peavad üle tee minema sealt, kus on vastavad liiklusmärgid.

Amsterdamis pissivad turistid kanalitesse, alahindavad, kui kange on Hollandi marihuaana ning kõige solvavam olevat, kui nad püüavad kohalikega saksa keeles rääkida.

Horvaatias aga pidi olema suur probleem, et turistid lähevad plätudega mägedesse ning vajavad ebasobivate jalanõude tõttu päästmist. Probleem oli nii laiaulatuslik, et 2016. aastal keelustas Plitvice järvede rahvuspark plätude kandmise.

Norras on probleemiks turistid, kes ronivad mägedes kohtadesse, kust ise alla ei saa ning vajavad päästmist. Samuti esitavad nad ülirumalaid küsimusi: «Mis kell fjordid avatakse? Kas need pannakse ööseks kinni? Kas teil, norrakatel, oli sama palju jamasid viikingitega kui meil, ameeriklastel, indiaanlastega? Kes lülitab sisse virmalised?»

Austraalias ignoreerivad ennast täis turistid alkoholikeeldu rannas ning lähevad ikka mere äärde jooma. Eriti ärritavad on need turistid, kes teavad väga hästi, et ei oska ujuda, kuid ronivad siiski vette. Ei ole ka mõtet kuumuse ja päikesepõletuse üle kurta - Perthis kerkib temperatuur suvel 40 kuumakraadini, valmistu oma reisiks vastavalt!

Lõuna-Itaalias ärritavad kohalikke eriti need turistid, kes ei usu, et hoolimata oma pehmest maitsest on limoncello väga kange jook - ning püüavad tõestada, et küllap nemad ikka «kannavad»!

Portugali kohalikud tahavad samuti turistidele meelde tuletada: kasuta päikesekreemi, pea alkoholiga piiri, ära eelda, et kogu riik peaks sind teenindama lihtsalt seetõttu, et sa oled puhkusel ja, mis peamine, ära solva kohalikke nende nina all inglise keeles! Enamik portugallasi saab keelest aru!

Enamik vastanutest mainis ka, kui häirivad on selfitajad ning liiklusohutusele mitte mõtlejad - ära vehi oma selfipulgaga, ära lähene loomadele, kui on öeldud, et seda ei tohi teha ning ära pargi esimesse ettejuhtuvasse kohta, kui sul vaid selleks tuju tuleb!