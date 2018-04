18 tundi oli veel vähe: maailma pikim lend on peagi 19 tundi

Pikima lennu loodavad nad teha selleks puhuks spetsiaalselt valminud õhusõidukiga Airbus A350-900 Ultra Long-Range. Singapore Airlines on varem sõitnud marsruudil Singapur-Newark, kuid pidi selle liini kulude tõttu sulgema. Siin tulebki mängu Airbus A350-900 - sellega on pikemad lennud odavamad.

Airbus kinnitab, et lennuk on väga soodne kütuse osas ning suudab lennata 17 960 kilomeetrit, mis on umbes 1900 kilomeetrit enam kui tavaline Airbus A350. Singapuri-Newarki liin isegi ei pane lennukit proovile - lend on vaid 15 322 kilomeetrit ning selleks kulub 19 tundi.