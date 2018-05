3 aktiivset vulkaani Euroopas, mille tippu saab matkata

Itaalias veidi Catania linnast väljas asub 3350 meetri kõrgune Euroopa suurim vulkaan Etna. Etna on aktiivselt pursanud kauem, kui ükski teine vulkaan maailmas ning samuti purskab see tihedamini, kui enamik teisi. Esimene Etna purse arvatakse olevat olnud 425 aastal eKr.

Hoolimata oma ülimast aktiivsuset on Etna lähedalolevate linnade elanike jaoks küllaltki ohutu ning vulkaani juurde viivad regulaarselt bussid. Etnale jõudes on seal aga juba palju erinevaid matkaradu, mida avastada.

Vesuuv on ehk Itaalia aktiivsetest vulkaanidest kõige kuulsam. Nimelt on vulkaan läinud ajalukku Pompei ja Herculaneumi hävitamisega 79. aastal. Tegemist on Euroopa ainsa mandril asuva vulkaaniga ning kuigi Vesuuv on pursanud vaid kolm korda, peetakse seda üheks maailma ohtlikumaks.