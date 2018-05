Üksinda Etioopias reisimas: uued sõbrad viisid mind taimetseremooniale

Järgmisel hommikul tahtsin varakult kuulsale rastade tõotatud maale Shashamanesse minna, kuid hommikul helistas mulle eelmisel õhtul kohvikus kohatud Miki ja ütles, et tahab minuga hirmsasti kohvi jooma minna. Heakene küll, mõtlesin, nii ehk naa olin tahtnud kuulsa kalaturu üles otsida. Kõndisin muidugi hoopis vales suunas ning jõudsin hoopis suure, valge ja ilusa kirikuni, mille kõlaritest hommikupalve üle linna kajas. Leppisin sellega, et olen eksinud ja jätkasin otsinguid. Hommikukohv joomata.

Khat on Aafrika sarveriikides kasvav põlistaim, mida näritakse sarnastel eesmärkidel nagu koka lehti Lõuna-Ameerikas. Põhimõtteliselt on tegemist stimulandiga, mis väidetavalt aitab keskenduda, lõõgastuda ning toob kaasa maheda eufooriatunde.

Taim on Etioopias seaduslik ning kohalike noorte täiskasvanute seas populaarne seltskondlik ajaviide. Mina olin khatist siiani vaid akadeemilist kirjandust lugenud ning see ei tekitanud minus mingit hirmu, pigem uudishimu. Seesama uudishimu saigi võitu ja mõtlesin, et väike kuid juba kuidagi tuttav kohalik seltskond peab kindlasti parim võimalik kontekst olema nende lehtede stimuleeriva mõju avastamiseks.

Mis ma oskan öelda- nii lihtne aga toimiv. Järgmised tunnid möödusid uute sõpradega intensiivselt vesteldes. Õppisime tundma üksteise perekondi, hirme, lootusi ja unistusi. See hämar kollaste seintega elutuba tundus maailma kõige mugavam ja turvalisem koht ning mõtted koondusid imelihtsasti, et nii küsida kui jagada. Iga natukese aja tagant pani stimuleeriv taim pulsi kiiremini tööle ja tegi ninaotsa natuke higiseks. Lõpuks suutsin end kuidagi selle toa ja seltskonna lummusest lahti rebida ja teatasin, et mul on ikkagi vaja enne pimedat Shashamanesse jõuda.