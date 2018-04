Austraallased kirjutavad: 6 asja, millega eurooplasi närvi ajada

Kuidas austraallased on eurooplasi närvi ajanud ning kuidas seda vältida, on kokku kogunud Austraalia väljaanne Traveller.

Kutsu Madalmaid «Hollandiks»

Tuleb välja, et hollandlased saavad pahaseks kui nende riiki Hollandiks kutsuda, kuna see viitab ainult riigi põhja- ja lõunamaakondadele Noord-Holland ja Zuid-Holland. Need moodustavad aga vaid kuuendiku Madalmaade 12 regioonist.

Segadus on tekkinud, kuna just Hollandi maakonnad on olnud kunagi piirkonna kõige olulisemad alad. Samuti asub pealinn Amsterdam Põhja-Hollandis.

Kuigi kohalikke ärritab, kui nende riiki Hollandiks kutsuda, aitavad nad ka ise pidevalt segadusele kaasa. Kui inglise keeles googlest otsida «külasta Madalmaid» (visit Netherlands), siis tuleb esimesena välja holland.com, mis on Madalmaade ametlik turismiinfo lehekülg.

Küsi Naapolis ananassipitsat

Naapoli on koht, kust pitsa pärineb ning kohalike arvates on ainult kahte tüüpi pitsat. Üks on tomatise marinara kastmega ning teine on margarita, kus on tomatikaste koos mozzarella juustuga. Kui küsid pitsat ananassi, krevettide, avokaado, maisi või mõne muu kummalise koostisosaga, võid naapollase korralikult endast välja ajada.

Sõida Soomes (või Eestis) ilma tuledeta

Austraallased kritiseerivad, et ka päise päeva ajal sõidavad inimesed siin täistuledega. Igal ajal ja igal pool sõidetakse siin autoga tulede põledes.

Kui soovid soome autojuhti närvi ajada, tasub sõita ilma tuledeta. Alles siis tuleb välja muidu rahuliku soomlase tõeline sisemine raev. Sulle ei anta ringteel enam teed või võidakse sind suisa teelt välja pressida.

Naerata moskvalastele

Inimesed Moskvas ei naeratavatki ning seda on näha ka fotodel. Kas Putin naeratab? Ei, tal on piltidel tavaliselt suletud suuga poolnaeratus ning see on ka maksimum, mida moskvalastelt oodata võib.

Võõrastele naeratamine tähistab võltsi siirust ning ebaausust ning eriti tänaval tasub sellest hoiduda. Isegi Moskva müügimehed ei naerata ning ka ettekandjatelt võib naeratust ootama jäädagi. Naeratus on ainult kõige lähemate sõprade ja vanemate jaoks.

Kui naeratad moskvalasele, mõtleb ta «Kes see naeratav inimene on? Kas see inimene teab midagi, mida mina ei tea? Ei, ta on lihtsalt üks tüütu välismaalane.»

Trügi Inglismaal järjekorras vahele

Britid armastavad järjekordi, õiglus ja härrasmehelikkus on justkui nende DNA-sse sisse kodeeritud. Hiljutisel Ed Sheerani kontserdil O₂ Arenal ootasid sajad külastajad pikas ussi moodi looklevas järjekorras. Kuid seal polnud ei barjääre, linte ega isegi mitte turvamehi, kes inimesi järjekord oleks sättinud. Kõik moodustasid loomulikult täiesti ausa järjekorra ja ei mingit trügimist.

Inglase jaoks pole midagi solvavamat, kui järjekorras trügimine ning kui juhtud inglasest ette trügima, on viha garanteeritud.

Räägi valjemalt, kui prantslased inglise keelest aru ei saa

Turist: «Kas te räägite inglise keelt?»

Prantsuse poemüüja: «Non»

Turist (jätkab inglise keeles, aga valjemini): «Okei, soovime kaheprotsendilise rasvasisaldusega piima. Kas teil on seda?»