Inglismaal leiti vana hotelli ümberehitamisel üle 60 luukere

Praegu arvatakse, et leitud meeste, naiste ja laste kondid pärinevad Rooma ajastust. Ehitustööd tellinud arendaja Helmsley Group juhi John Reevesi sõnul ei ole ehitus möödunud viperusteta.

«Alustuseks leidsime üle 60 luukere ühe vana ujumisbasseini alt, mis oli arvatavasti Vale’i mäe otsas oleva rooma-aegse surnuaia jätk,» kirjeldas Reeves ning lisas, et leiu pidid üle võtma arheoloogid, kes eemaldasid hoolega iga luu ning hakkasid neid uurima.

Hetkel arvatakse, et mõned luud on suisa 2070 aastat vanad ning nende kõrvale olid maetud ka suured vasest tehtud peakujud.

Scott lisas, et hauad polnud sügavad, mis tähendab, et paljud neist olid keskajal ja 19. sajandi ehitustöödel kannatada saanud.

Hotelli alt leitud luukeredel on samuti mitmeid märke tugevatest traumadest. Ühel on näiteks olnud suur metsloomahammustus, mis pärineb kas lõvilt või karult, mis tähendab taas, et neid kasutati tõenäoliselt gladiaatoritena.