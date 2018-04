Jälk statistika: lennukiõhus on jahmatav kogus kõhugaase

Kabiinirõhu langemise tõttu tekitab lendamine kõhupuhitust, mis tähendab ka rohkem kõhugaase, kirjutas The Sun.

Kopenhaageni Ülikooli kliiniline professor Jacob Rosenberg märkas oma pikamaalennul Uus-Meremaale, et tal tekkis lennuajal kõhupuhitus. Samuti pani ta tähele, et tema tühi veepudel paisus lennu ajal ning naasis pärast maandumist oma normaalsesse vormi. Sellest tegi Rosenberg järelduse, et puhitus on põhjustatud õhurõhu muutumisest.

«Rõhk langeb ja õhk peab mahtuma ära suuremasse ruumi,» selgitas ta. Rosenbergi sõnul paisub kõhus olev gaas lennukis tervelt 30 protsenti ning kogu see lisaõhk peab ju kuhugi minema.

Lennukis, kus on keskmiselt üks tualettruum 80 reisija kohta, on vähetõenäoline, et kõik reisijad on piisavalt viisakad, et kõhugaasi väljutamiseks tualettruumi kasutada. Seega on üsna loogiline, et suur osa reisijaid laseb kõhutuuled valla oma kohal istudes.

Kui palju kõhugaase siis tegelikult lennukiõhus on?

Inimene eritab Massachusettsi haigla gastroenteroloogi Kyle Stalleri sõnul keskmiselt 0,5 kuni ühe liitri kõhugaasi päevas. Seega saab välja arvutada, kui palju kõhugaasi eraldab lennukitäis inimesi, arvestades veel ka 30 protsendilist kõhugaasi hulga kasvu õhus olles.

Kõige kõhugaasirohkemad on loomulikult pikamaalennud, kus on ühte ruumi kokku pressitud kõige suurem arv inimesi. Näiteks Londonist Singapuri suunduv British Airways lennuk Airbus 380 mahutab 525 reisijat ning lend kestab 12 tundi ja 50 minutit. Pea 13 tunni jooksul eritub seega ligi 0,54 liitrit kõhugaasi reisija kohta, lisades 30 protsenti teeks see 0,7 liitrit. Kui korrutada see 525 reisijaga, teeb see kokku 358 liitrit kõhugaase lennuki 550 ruutmeetri peale. Kui arvestada ka lennuki õhuventilatsiooniga võib selle arvu jagada pooleks, ehk siis levib lennukis 184 liitrit kõhugaasi.