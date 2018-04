Egiptus hakkab turistide jaoks tüütuid kaupmehi trahvima

Valitsus aga nii ei arva, kusjuures kaaluti ka kõrgemat, ligi 1000 euro suurust trahvisummat. Põhjus võib peituda ka selles, et välisriikide ministeeriumid hoiatavad oma kodanikke turistirohketes kohtades agressiivsete kaupmeeste eest.

Näiteks Suurbritannia välisministeerium hoiatab külastajaid, et neile võidakse agressiivselt kaupa peale suruda, isegi auto või taksoga reisides.

2008. aastal said Giza püramiidid ligi 16 miljonit eurot uuendustöödeks, mille hulka kuulus ka turvapiirde ehitamine, et hoida kaamlisõidu pakkujad ja suveniirimüüjad turistidest eemal. Enne seda said kauplejad vabalt iidse vaatamisväärsuse juures turiste tülitada.